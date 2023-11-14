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        Bursa'da "Dünya KOAH Günü" kapsamında eğitim düzenlendi

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Dünya KOAH Günü" kapsamında eğitim düzenledi, hastalar ile yakınları bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:59
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        Bursa'da "Dünya KOAH Günü" kapsamında eğitim düzenlendi
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Dünya KOAH Günü" kapsamında eğitim düzenledi, hastalar ile yakınları bilgilendirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden açıklamaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Dünya KOAH Günü" kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

        Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar, hasta ve hasta yakınlarına KOAH hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

        Açıklamada eğitimdeki konuşmasına yer verilen Afşar, KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, ilk olarak sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

        KOAH'ın kronik bir hastalık olduğunu aktaran Afşar, özellikle sigara dumanı, mesleki maruziyet, ev içi ya da dış ortam kirliliği nedeni ile çeşitli toz, partikül ve gazların akciğere ulaşıp zaman içerisinde mikrobik olmayan bir iltihap ile akciğeri tahrip ettiğine dikkati çekti.

        Öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma gibi birtakım bulgularla KOAH'ın ortaya çıktığını dile getiren Afşar, "İç ve dış ortam kirliliği ile mesleki maruziyetler gibi birtakım risk faktörlerinden uzak durmak gerekiyor. Hastalarımıza tanı konulduktan sonra halk arasında fıs fıs diye adlandırılan inhaler tedaviye başlamamız gerekiyor. İnhaler tedavide hastaların durumuna göre birtakım tedavi planları ortaya çıkarılıyor. Cihaz eğitimi vererek hastaların ilaçlarını düzenli kurmalarına destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Öte yandan hastanenin poliklinik girişine kurulan stantta vatandaşlara KOAH ile ilgili çeşitli broşürler dağıtıldı. Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar ve göğüs hastalıkları hekimleri tarafından vatandaşlara, sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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