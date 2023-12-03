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        Bursa'da çöken balkonla bir kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesiyle 6'ncı kattan düşen kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 02:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 02:27
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        Bursa'da çöken balkonla bir kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesiyle 6'ncı kattan düşen kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun çökmesiyle yere çakılıp hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) yola düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, otomobillerin sokaktan geçtiği sırada Gümüş'ün ve balkon malzemelerinin yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve Gümüş'ün yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

        Muzaffer Gümüş, önceki gün Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'inci Bilim Sokak'ta hava almak için çıktığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun çökmesiyle yola düşmüş, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gümüş hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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