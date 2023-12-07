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        İnegöl'de yasa dışı kenevir ekimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:05
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        İnegöl'de yasa dışı kenevir ekimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İnegöl 5. JASAT timince alınan istihbari çalışmalar sonucu Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

        Bunun üzerine söz konusu adrese İnegöl 5. JASAT timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca düzenlenen operasyonda şüpheli K.Ç. (39) yakalandı.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda boyları 10 ve 30 santimetre olan iki saksının içine dikilmiş 20 kök Hint keneviri, yaklaşık 15 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu içme aparatı (payp) ve 5 nargile ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan 12 kaydı olduğu tespit edilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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