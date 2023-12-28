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        Bursa'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kadının yargılanmasına başlandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:56
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        Bursa'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kadının yargılanmasına başlandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılanmasına başlandı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen (30), olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in (42) ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Franzen, Bursa’ya mayıs ayında geldiğini, işletmesinde çalıştığı Turan Döner ile bir süre sonra sevgili olduklarını anlattı.

        Birlikte yaşamaya başladıktan sonra kıskançlık nedeniyle Döner ile sürekli tartıştıklarını dile getiren Franzen, ülkesine döndüğünü ancak Döner’in ısrarı nedeniyle tekrar Bursa’ya geldiğini ifade etti.

        Bu süreçte Döner’in başka bir kız arkadaşıyla beraber olduğunu öğrendiğini ancak bu durumu yalanladığını ileri süren sanık, "Olay günü iş çıkışı sabaha karşı eve geldik. Turan içki içip sızdı. Ben de telefondan film izlemeye başladım. Daha sonra telefon yazışmalarına bakmak için telefonunu alıp mutfak kısmına geçtim. Turan'ın uyanıp yanıma geldiğini fark etmedim. 'Niye telefonuma bakıyorsun?' diye bağırdı ve vurdu. Ben tezgaha doğru düştüm. Turan eline bıçak aldı. Olay çok hızlı ve ani gelişti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Turan hırıltı çıkarıyordu. Hemen yardım çağırdım, öldürme niyetim yoktu.” diye konuştu.

        Döner’in kendisini daha önce de darbettiğini iddia eden Franzen, bu sebeple parmağının kırıldığını dile getirdi.

        Annesi ve kardeşleri ise Turan Döner'in "merhametinin kurbanı olduğunu" öne sürerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanığın kırılan parmağı nedeniyle tedavi gördüğünü ileri sürdüğü hastaneden belgelerinin istenmesine ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos'ta, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner'i evde bıçakla yaralamış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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