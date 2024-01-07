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        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:45
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        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

        Bu sabah saatlerinde vefat eden Hedise Çelik'in cenazesi Yıldırım Bayezid Camii’ne getirildi.

        Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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