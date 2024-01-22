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        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 3 ay hapis

        Bursa'da metroda bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:19
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        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 3 ay hapis
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        Bursa'da metroda bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre E. ve avukatı katıldı. Yaralanan Deniz T. ise mahkeme salonuna gelmedi.

        Önceki celse verdiği mütalaayı tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak "kasten öldürmeye teşebbüs"ten cezalandırılmasını istedi.

        İlk celse mahkemeye karşı değil tanıklara tepki gösterdiğini savunan Emre E, heyetten özür diledi.

        Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Takdir mahkemenindir, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, yaralanmanın ağırlığını gözeterek ve haksız tahrik hükümleri uygulayarak 8 yıl 3 aya düşürdü.

        Sanık avukatı Erdal Yıldız, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemin öldürme değil yaralama olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinin en alt sınırdan uygulandığını ifade etti.

        Yıldız, iyi hal indiriminin uygulanmaması nedeniyle kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

        BursaRay'ın Üniversite-Kestel seferini yapan vagonunda 16 Eylül 2022'de Emre E. (24), bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü Deniz T'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra Nilüfer ilçesindeki Ataevler İstasyonu'nda duran metrodan inerek kaçmıştı. Yaralanan Deniz T. hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince yakalanan ve hakimlikçe tutuklanan Emre E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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