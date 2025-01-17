Bursa'da "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı düzenlendi.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk milletinin anayasayla tanışıklığının 1876'ya dayandığını anımsattı.

Malkoç, yeni anayasanın yapılması taraftarı olduğunu belirterek, "Geçmiş köklü anayasal geçmişimiz var ama anayasa tarihimiz boyunca hep şöyle umut etmişiz. Anayasalardan olağanüstü muhalefetler beklemişiz. Sihirli değnek gibi görmüşüz anayasaları." dedi.

Hukuk kültürünün yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Malkoç, şöyle konuştu:

"Evet ideal anayasaları yapmamız lazım. Doğru hukuk düzenlemesi yapmamız lazım. Parlamento, milletvekillerimiz bunu yapması lazım ama ne kadar ideal hukuki düzenleme yaparsan yap, eğer uygulamaya az yansıyorsa başka problem var. Bunu da ele almamız gerekiyor. Bu işin çok önemli bir tarafı. Şunun için bunun üzerinde duruyorum. Mevcut anayasa veya kanunlarımızda var olan düzenlemelerin titizlikle uygulanması için mutlaka gayret göstermesi gerekir. Toplumda hukuk kültürü oluşması lazım. Bugünkü mevcut anayasadaki sıkıntıların önemli bir kısmı da uygulamadan kaynaklanıyor."

Malkoç, Türkiye için en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tarihimize ve kültürümüze en uygun olan sistem başkanlık sistemidir. Elbette bunun ıslah edilmesi gereken yönleri vardır. Bunun düzeltilmesinin bir kısmı anayasada yapılacak bazı değişikliklerle olur. Bazılarında kanun değişikliği, bazılarında ise kanun değişikliğine bile ihtiyaç duymadan yapılacak idari düzenlemelerle bu olur. Türkiye 21. yüzyıla girerken 2053 ve 2072 hedeflerinde inşallah yeni anayasayla, ama şayet yeni anayasa yapılamazsa bahsettiğim düzenlemelerle bu şekilde gidebiliriz."

Programa Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve davetliler katıldı.