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        İznik'te tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:35
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        İznik'te tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İznik-Gemlik kara yolunun kırsal Müşküle Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken bir tırın kupa bölümünde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçtan inen sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İznik ve Orhangazi istasyonlarından ekipler sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tırın ön tarafını saran alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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