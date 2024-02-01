Osmangazi ilçesindeki Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
Osmangazi İlçe Belediyesinin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.
Osmangazi İlçe Belediyesinin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 2 bin 339 ihtiyaç sahibi vatandaşa elbise yardımında bulunuldu.
Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan mağazaya gelen vatandaşlar, 6 ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık elbiselerini ücretsiz alabiliyor.
Mağazada kadın ve erkek her yaştan vatandaşın ihtiyacının karşılandığı bildirildi.
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