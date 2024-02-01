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        Osmangazi ilçesindeki Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

        Osmangazi İlçe Belediyesinin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:45
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        Osmangazi ilçesindeki Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
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        Osmangazi İlçe Belediyesinin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 2 bin 339 ihtiyaç sahibi vatandaşa elbise yardımında bulunuldu.

        Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan mağazaya gelen vatandaşlar, 6 ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık elbiselerini ücretsiz alabiliyor.

        Mağazada kadın ve erkek her yaştan vatandaşın ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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