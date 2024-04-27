Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi'nde merdiven boşluğuna bırakılan motosikletin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

        Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler B.K. (20) ve K.B. (20) gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        B.K’nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının da olduğu öğrenildi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, apartmana giren şüphelilerin motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza, kamerada
        Hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza, kamerada
        Çalışır duruma getirdiği 100'den fazla eski radyodan koleksiyon oluşturdu
        Çalışır duruma getirdiği 100'den fazla eski radyodan koleksiyon oluşturdu
        Mesleğinde 30 yılı geride bırakan ebe, her doğumda ilk günkü heyecanı yaşıy...
        Mesleğinde 30 yılı geride bırakan ebe, her doğumda ilk günkü heyecanı yaşıy...
        Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait old...
        Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait old...
        Marmara Denizi'nde bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisi mürettebatı Ahmet Ata...
        Marmara Denizi'nde bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisi mürettebatı Ahmet Ata...