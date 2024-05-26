Bursa ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Yoğun kalabalık ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşanmaması için geniş önlemler alan polis ekipleri, başta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile caddelerde görev yapıyor.

Yalova'da Galatasaraylı taraflar maçın bitimine kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na, ellerinde meşale ve bayraklarla gelerek tezahüratlarda bulundu.

Taftarlar, ellerindeki takım bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Bazı taraftarlar da şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Balıkesir'de da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

Şampiyon olan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Kütahya ve Yalova'da kutlandı.

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