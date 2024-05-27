BİSİAD üyeleri, "dijitalleşme ve ekonomi" başlıklı toplantıda bir araya geldi

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) tarafından gerçekleştirilen "Dijitalleşme ve Ekonomi" başlıklı toplantıda dijitalleşme, ekonomi ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, bu etkinliğin genel kuruldan sonraki ilk etkinlik olduğunu ve geniş katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Doğrul, bilgilendirici etkinlikleri her ay düzenleyeceklerini belirterek, "Kolektif çalışmaya bu dönemde önem vereceğiz. Sektör paydaşları ve temsilcileri olarak çok ayrı kaldık birbirimizden. Sektördeki her firmanın yaptığı önemli işler var. Bu işleri hep birlikte elbirliğiyle parlatacağız. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusuna değinen Doğrul, "Nedense KOBİ'ler dijitalleşme konusunda çok istek ve arzulu değiller. Alışkanlıklarımız konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Devlet versin biz yapalım. Devlet zaten veriyor. Yeterince kaynak ayırıyor zaten. Biz buna rağmen ne yapıyoruz onu düşünmeliyiz. İğneyi biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Burada biraz daha çalışmak gerekecek. Endüstri 4.0 ile başlayan yapay zeka ile devam eden süreç, bazıları için çok büyük değişim ve tehlikeyi beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Programda bir sunum gerçekleştiren BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri üzerine yaptığı konuşmasında, dijitalleşmenin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve sanayicilerin bu süreçte atacağı adımların kritik önem taşıdığını belirtti. Ekonomik istikrarın sağlanması adına ilgili kurumların attığı adımlar ve hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Eryılmaz, enflasyon, döviz piyasası ve ekonomiye dair önemli öngörüler paylaştı. Etkinlikiğin sponsoru olan Mubitek adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bintaş ise dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini vurguladı ve firma olarak dijitalleşmeye sağladıkları katkıları geliştirdikleri ürünlerle aktardı.