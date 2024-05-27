Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BİSİAD üyeleri, "dijitalleşme ve ekonomi" başlıklı toplantıda bir araya geldi

        Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) tarafından gerçekleştirilen "Dijitalleşme ve Ekonomi" başlıklı toplantıda dijitalleşme, ekonomi ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİSİAD üyeleri, "dijitalleşme ve ekonomi" başlıklı toplantıda bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) tarafından gerçekleştirilen "Dijitalleşme ve Ekonomi" başlıklı toplantıda dijitalleşme, ekonomi ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

        Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, bu etkinliğin genel kuruldan sonraki ilk etkinlik olduğunu ve geniş katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Doğrul, bilgilendirici etkinlikleri her ay düzenleyeceklerini belirterek, "Kolektif çalışmaya bu dönemde önem vereceğiz. Sektör paydaşları ve temsilcileri olarak çok ayrı kaldık birbirimizden. Sektördeki her firmanın yaptığı önemli işler var. Bu işleri hep birlikte elbirliğiyle parlatacağız. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusuna değinen Doğrul, "Nedense KOBİ'ler dijitalleşme konusunda çok istek ve arzulu değiller. Alışkanlıklarımız konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Devlet versin biz yapalım. Devlet zaten veriyor. Yeterince kaynak ayırıyor zaten. Biz buna rağmen ne yapıyoruz onu düşünmeliyiz. İğneyi biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Burada biraz daha çalışmak gerekecek. Endüstri 4.0 ile başlayan yapay zeka ile devam eden süreç, bazıları için çok büyük değişim ve tehlikeyi beraberinde getiriyor." diye konuştu.

        Programda bir sunum gerçekleştiren BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri üzerine yaptığı konuşmasında, dijitalleşmenin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve sanayicilerin bu süreçte atacağı adımların kritik önem taşıdığını belirtti.

        Ekonomik istikrarın sağlanması adına ilgili kurumların attığı adımlar ve hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Eryılmaz, enflasyon, döviz piyasası ve ekonomiye dair önemli öngörüler paylaştı.

        Etkinlikiğin sponsoru olan Mubitek adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bintaş ise dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini vurguladı ve firma olarak dijitalleşmeye sağladıkları katkıları geliştirdikleri ürünlerle aktardı.

        Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Etkinliğe, MARSİFED Başkanı Osman Akın, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileriyle çok sayıda üye ve sektör paydaşı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Bursa'da 6 kooperatife hibe desteği verilecek
        Bursa'da 6 kooperatife hibe desteği verilecek
        Meslek liseliler tarlada yetiştirip restoranda pişiriyor
        Meslek liseliler tarlada yetiştirip restoranda pişiriyor
        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı
        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı
        Eğitim ve Değişim Derneği yazar-öğretmen buluşmalarında Prof. Dr. Ayşen Gür...
        Eğitim ve Değişim Derneği yazar-öğretmen buluşmalarında Prof. Dr. Ayşen Gür...
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında gerginlik; 2 gözaltı
        Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında gerginlik; 2 gözaltı