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        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin son gün durağı Nilüfer oldu

        Bursa'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin son gün duraklarından biri Nilüfer Hasanağa oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:08
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        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin son gün durağı Nilüfer oldu
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        Bursa'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin son gün duraklarından biri Nilüfer Hasanağa oldu.

        İl tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliği koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılan etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Nilüfer ilçesinde Bursa'nın lezzeti tescilli coğrafi işaretli ürünlerinden Hasanağa Enginarı ve kestane şekeri tanıtıldı.

        Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen program, enginar tarlasında başladı. Ardından Hasanağa Köy Meydanı'nda gerçekleşen programda konuşma yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Mutfağı Haftasının sona ereceğini fakat 1-9 Haziran tarihlerinde Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağını belirtti.

        Bursa'nın 600 yıl geçmişi olan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve Osmanlı Devleti'ne başkent olduğunu hatırlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Bu kentin ciddi anlamda zengin bir mutfağı var. Bu mutfağın da hem ülkemizde hem de dünyada en güzel şekilde tanıtmamız lazım. Burada öncü görevi yapan şüphesiz ki kadın dernek ve kooperatiflerimiz. Bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar. Bir tarafta enginar bir tarafta kestane şekeri sunumu hazırlamışlar, çok teşekkür ediyorum. Bursa, Türkiye'de en fazla Enginar üretimi yapılan ikinci il. Birinci sırada İzmir var. İnşallah enginarın kalitesini daha da artıracağız. Üretimi ve kaliteyi artırırken tüketimi de teşvik edeceğiz. 33 tane coğrafi işaret alan ürünümüz var amacımız bunları da en iyi şekilde tanıtmak ve sayısını daha da artırmak."

        Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ise Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden olan Hasanağa Enginarının tanıtımını ve üretimini artırmak için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

        Düzenlenen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Hasanağa Kadın Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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