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        Bursa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

        Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede belirlenen 183 kurban kesim noktasında bayram boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:44
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        Bursa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
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        Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede belirlenen 183 kurban kesim noktasında bayram boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yapılan çalışmalar kapsamında Kent Meydanı'ndaki otobüs durağından arife günü ile bayram boyunca 10.15 ile 18.30 saatleri arasında saatte bir karşılıklı olarak Hamitler Kent Mezarlığına, Emek istasyonundan Hasköy Kent Mezarlığına ve Kestel istasyonundan Erdoğan Köy Kent Mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri hizmet verilecek.

        Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistemin işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini BURULAŞ Çağrı Merkezine bildirebilecekler.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya telefonlo gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu.

        Ayrıca şehir içinde Toplu Taşıma Hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde yeterli sayıda personel görevlendirildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 30 ayrı istasyon, 556 personel ve 136 araçla görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecekler. Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturdu.

        BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini telefonla bildirerek yardım isteyebilecekler. Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak.

        Bu arada 17 ilçede belirlenen 183 kurban kesim noktasında da Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler koordineli bir şekilde karasinek oluşumuna karşı tedbirleri ve biyosidal ürün uygulamalarını bayram boyunca sürdürecek. Kesim yerlerine ait bilgi Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinden öğrenilebilir.

        Vatandaşların her konudaki dilek ve şikayetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını sürdürecek.

        Alo Belediye: 153

        BUSKİ Genel Müdürlüğü: 185-444 5 185

        Zabıta: 716 33 00-716 33 40

        Terminal Zabıta Karakolu: 261 52 40

        Mezarlıklar Şube Müdürlüğü: 188-0224 716 32 50

        BURULAŞ Çağrı Merkezi: 0850 850 99 16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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