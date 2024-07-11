Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda E.K, (24) arkadaşı S.K. ile evinde buluştu.

        İddiaya göre burada bir süre zaman geçirdikten sonra iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.K. arkadaşı E.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Yaralanmasının ardından evden ayrılan E.K, İstiklal Caddesi'ne çıktıktan sonra yere yığıldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.K'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Eski eşini, çocuklarının velayet davası sonrası tabancayla yaraladı
        Eski eşini, çocuklarının velayet davası sonrası tabancayla yaraladı
        Bursa'da sağanak; sokak ve caddeler göle döndü
        Bursa'da sağanak; sokak ve caddeler göle döndü
        Bursa'da velayet davası sonrası eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakala...
        Bursa'da velayet davası sonrası eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakala...
        Bursa'nın ilçelerinde sağanak etkili oldu
        Bursa'nın ilçelerinde sağanak etkili oldu
        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'yı öldürmek için cezaevinden f...
        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'yı öldürmek için cezaevinden f...
        Kamyon şoförlerini darbeden muhtar tutuklandı
        Kamyon şoförlerini darbeden muhtar tutuklandı