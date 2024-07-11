Bursa'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda E.K, (24) arkadaşı S.K. ile evinde buluştu.

İddiaya göre burada bir süre zaman geçirdikten sonra iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.K. arkadaşı E.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralanmasının ardından evden ayrılan E.K, İstiklal Caddesi'ne çıktıktan sonra yere yığıldı.