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        Bursa'da kanserden ölen polis memuru için emniyette tören düzenlendi

        Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Hasan Yigen için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:02
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        Bursa'da kanserden ölen polis memuru için emniyette tören düzenlendi
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        Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Hasan Yigen için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü personeli 50 yaşındaki Yigen, yaklaşık 2 buçuk yıldır gördüğü kanser tedavisinin ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki evinde vefat etti.

        Evli ve 2 çocuk babası Yigen'in cenazesi, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki törenin ardından Mustafakemalpaşa ilçesine uğurlandı.

        Törene, Yigen'in ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet yetkilileri çok sayıda polis memuru katıldı.

        Yigen'in cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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