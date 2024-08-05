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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden toplu sünnet şöleni

        Bursa'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:17
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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden toplu sünnet şöleni
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        Bursa'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde düzenlenen organizasyonlar kapsamında, kentte vakfın hizmetlerinden faydalanan 20 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan çocuklar ve aileleri, çift katlı otobüs ile yapılan şehir turu kapsamında, Tophane'de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyarete götürüldü.

        Ardından Emir Sultan Cami ve türbesinde dualar okundu. Etkinlik çerçevesinde Kültürpark İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarına sünnet yemeği ikramında bulunuldu.

        Ayrıca çocuklara çeşitli sürpriz hediye takdiminin yanı sıra Hacivat-Karagöz ve mehteran ekibi gösteri yaptı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği sünnet şölenlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Bilecik, Yalova, Sakarya'da da organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Yıldız, "İlkini Bursa ilimizde gerçekleştirdik. Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızın katılımıyla bir sünnet törenimiz gerçekleşti. Devamı da Bilecik, Yalova, Sakarya illerimizde gerçekleşecek. Çocuklarımız vatanına, milletine, mukaddesatına bağlı, hayırlı birer vatan evladı olması dileklerimizle hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

        Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve sünnet çocukları ile aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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