Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.
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