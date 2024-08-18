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        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:18
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        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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