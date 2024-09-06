Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık davasında 52 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Bursa'da araç alım satımına aracılık ederek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat ve paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarlarda havale alarak banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 4'ü tutuklu 51 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ayça K, Gülay K, İsmail Berk T. ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık avukat Yusuf Ç, davacıların bazılarını tanıdığını, bazılarıyla iletişim dahi kurmadığını ileri sürdü.

Avukatlık mesleğini sürdürürken araç alıp sattığını, paraya ihtiyaç duyduğu zamanlarda ise çevresinden borç istediğini anlatan sanık, kur nedeniyle sonrasında bu kişilere faiziyle ödeme yaptığını iddia etti. Kimseye söz konusu otomobil bayisinin avukatlığını yaptığını söylemediğini ancak bilgisayar ortamında satış gerçekleştirilmiş gibi bazı dekontlar hazırladığını belirten Yusuf Ç, "Ben kimseyi işime ortak etmeye çalışmadım. Borç alıp faiziyle ödedim. Parayla ne yapacağımı sorduklarında araç alıp satacağımı söylüyordum." dedi.

Paralarla internette bahis oynadığını, yasa dışı bahis sitelerinin bu paraları kiralık hesaplara aktararak sonrasında kendi hesabına geçirdiğini anlatan sanık, hakkındaki suçlamayı reddetti. İşleri kötüleşip paraları ödeyemeyince Konya'ya kuzeninin yanına gittiğini belirten Yusuf Ç, ertesi gün hakkında polise şikayetler yapılmaya başlanınca Bursa'ya dönerek teslim olduğunu anlattı. Tutuklu sanıklar Ayça K, Gülay K, İsmail Berk T. ile duruşmaya SEGBİS'le katılan tutuklu sanık Muhammet F. ve diğer bazı sanıklar da banka hesaplarını para karşılığı kiraya verdiklerini, hesaba giren para miktarını dahi bilmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Davacıları ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık Yusuf Ç'nin tutukluluğunun devamına, diğer 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı aralık ayına erteledi. - Operasyon ve soruşturma süreci Bursa'da yaşayan avukat Yusuf Ç, 25 kişiyi araç alım satımında kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanmıştı. "Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla bazı kişilere yüksek tutarda para gönderdiği belirlenmişti.