Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Türkan
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak (Buse Melis Çilkız, Deniz Emrelli, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Setler: 21-25, 23-25, 16-25
Süre: 85 dakika (27, 32, 26)
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