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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:37
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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Türkan

        Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak (Buse Melis Çilkız, Deniz Emrelli, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)

        Setler: 21-25, 23-25, 16-25

        Süre: 85 dakika (27, 32, 26)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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