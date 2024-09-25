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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) 2024-2025 sezonunda planlanan konser programını açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:38
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) 2024-2025 sezonunda planlanan konser programını açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan, BBDSO Müdürü Gökçe Özler, toplumun her alanında paylaşımla yüceleceği bilinciyle, önceliği uluslararası sanatsal değeri olan eserlere vererek Uludağ Premium ana sponsorluğunda yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

        Orkestranın kuruluşundan bu yana yapılan tüm çalışmaların, sanatsal seviyesini adım adım yükselttiğini ve bugün gelinen noktada orkestranın Türkiye'nin önemli sanat kurumlarından biri olarak değer gördüğünü aktaran Özler, şunları kaydetti:

        "Tüm bu özverili çabaların ve gönülden desteklerin değerini bilerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu sezon yine özel yetenekli yabancı konuk sanatçıları güzel şehrimiz Bursa'da ağırlayacağız. Dünyanın prestijli konser salonlarında sanatlarını icra eden bu sanatçıları, yine dünya standartlarındaki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ağırlamayı şehrimiz ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemsiyor ve bir gurur vesilesi olarak görüyoruz. Bizler için bir başka gurur vesilesi ise uluslararası platformda saygı gören ve hayranlık uyandıran bir birinden kıymetli Türk sanatçılarımızla da aynı sahneyi paylaşacak olmamızdır."

        Özler, 34 hafta sürecek sezon boyunca her hafta başka bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacaklarını ifade ederek, yeni sezona ilişkin detaylı program bilgilerine "https://www.bursasenfoni.com/" adlı adresten ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

        Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise, Uludağ İçecek ailesi olarak Cumhuriyetin 100. yılına hediye ettikleri "Bir Ulus Uyanıyor" adlı eserin sadece Bursa ile sınırlı kalmayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki senfoni orkestraları tarafından seslendirildiğini anlattı.

        BBDSO'nun seslendirdiği eserlerin dijital kayıtlarının da bulunduğunu ve toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kızıl, "Kaydınız yoksa siz orkestranızı bir yerde dinletemezsiniz, gösteremezsiniz, duyuramazsınız." ifadesini kullandı.

        Basın toplantısına, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, BBDSO Müdür Yardımcısı Mert Kocaili ile Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Özler katıldı.

        BBDSO yeni sezon açılışını, 3 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Merinos AKKM'de orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstlendiği "Şehrazat" adlı konserle yapacak.

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