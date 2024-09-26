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        Bursa'da 5 pratisyen hekim, hayata gözlerini açtıkları hastanede göreve başladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:30
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        Bursa'da 5 pratisyen hekim, hayata gözlerini açtıkları hastanede göreve başladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor.

        İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan, bu ilçede ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan ve birbirlerini tanıyan Seren Kahraman, Gökçe Eda Vargün, Sude Tekin, Gülşen İpek Boğazkesenli ve Sena Akyıldız, ayrı üniversitelerde tıp fakültelerini bitirdikten sonra yolları hayata başladıkları şehirde yeniden kesişti.

        Sağlık Bakanlığının açtığı 118'inci Devlet Hizmet Yükümlülükleri Kurası'na giren 5 arkadaş, ilk sıraya doğdukları hastaneyi yazdı.

        Atamaları yapılan yeni mezun hekimler, doğdukları hastanenin acil servisinde yaklaşık 3 haftadır pratisyen hekim olarak görev yapıyor.

        Hekimler, 2 yıl sürecek zorunlu görevin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girecek ve seçtikleri alanlarda uzmanlaşarak hizmet vermeye devam edecek.

        İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hayrettin Göçmen, AA muhabirine, hastanenin ilçede 300 bin, çevresi dahil yaklaşık 700 bin nüfusa hizmet veren sağlık kuruluşu olduğunu söyledi.

        "İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan 5 gencimiz tıp fakültesi eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet kurasında ilk tercih olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih etti ve doğduğu şehirde, doğduğu hastanede hekim olarak görev yapmaya başladı." diyen Göçmen, bu durumun kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu anlattı.

        - Bazılarının anne ve babaları da aynı hastanede çalıştı

        24 yaşındaki pratisyen hekim Seren Kahraman ise İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi'nde eğitim aldığını bildirdi.

        Tıp eğitimini tamamladıktan sonra kurada ilk tercihini doğduğu hastaneden yana yaptığını dile getiren Kahraman, "Şanslıyım ki geldi. Memleketimde hizmet verdiğim için çok mutluyum. Hem mutluyum hem böyle ne hissedeceğime de karar veremiyorum. Heyecan verici bir his. Tabii ailemi de gururlandırdığım için mutluyum. Genel cerrahide uzmanlaşmayı düşünüyorum. Onun için önümüzde bir süreç var." dedi.

        Gökçe Eda Vargün, 1998 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de tamamladıktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını aktardı.

        Doğduğu hastanede hekim olarak görev yaptığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Vargün, "Annemle babam 28 yıl annem ebe olarak, babam sağlık memuru olarak bu hastanede hizmet verdi. Anne ve babamın hem mesleğini, hem hastaneyi hem İnegöl'ü sevdiğinden dolayı ben de burayı tercih ettim. Çok mutluyum, çok gururluyuz. Ailem de benimle gurur duyuyor." diye konuştu.

        Sude Tekin de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu ve ardından gerçekleşen kurada doğduğu hastaneyi birinci sıraya yazdığını belirtti.

        Annesinin de aynı hastanede annesinin de hemşire olarak 25 sene hizmet verdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Annemin yıllarca çalıştığı hastaneye doktor olarak atanmak çok gurur verici, çok mutluluk verici. Ailem de mutlu, ben de çok mutluyum. Güzel burada olmak. İnegöl çok büyük bir ilçe. İl olma yolunda ilerleyen bir ilçe ve hasta yoğunluğu da çok fazla. Çok çeşitli vakalar var. Çok iyi uzmanlarla çalışıyoruz. Ekibimiz çok harika. idaremiz çok güzel. Hem çok öğretici hekimlik yolunda hem de keyifli bir süreç oluyor bizim için."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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