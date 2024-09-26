Bursa'da 5 pratisyen hekim, hayata gözlerini açtıkları hastanede göreve başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gözlerini açan ve aldıkları tıp eğitiminin ardından pratisyen hekim olmaya hak kazanan 5 arkadaş, mecburi hizmet kurasında ilk sıraya yazdıkları aynı hastanede hastalara hizmet veriyor.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan, bu ilçede ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan ve birbirlerini tanıyan Seren Kahraman, Gökçe Eda Vargün, Sude Tekin, Gülşen İpek Boğazkesenli ve Sena Akyıldız, ayrı üniversitelerde tıp fakültelerini bitirdikten sonra yolları hayata başladıkları şehirde yeniden kesişti.

"İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğan 5 gencimiz tıp fakültesi eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet kurasında ilk tercih olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih etti ve doğduğu şehirde, doğduğu hastanede hekim olarak görev yapmaya başladı." diyen Göçmen, bu durumun kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu anlattı.

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra kurada ilk tercihini doğduğu hastaneden yana yaptığını dile getiren Kahraman, "Şanslıyım ki geldi. Memleketimde hizmet verdiğim için çok mutluyum. Hem mutluyum hem böyle ne hissedeceğime de karar veremiyorum. Heyecan verici bir his. Tabii ailemi de gururlandırdığım için mutluyum. Genel cerrahide uzmanlaşmayı düşünüyorum. Onun için önümüzde bir süreç var." dedi.

Doğduğu hastanede hekim olarak görev yaptığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Vargün, "Annemle babam 28 yıl annem ebe olarak, babam sağlık memuru olarak bu hastanede hizmet verdi. Anne ve babamın hem mesleğini, hem hastaneyi hem İnegöl'ü sevdiğinden dolayı ben de burayı tercih ettim. Çok mutluyum, çok gururluyuz. Ailem de benimle gurur duyuyor." diye konuştu.

Sude Tekin de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu ve ardından gerçekleşen kurada doğduğu hastaneyi birinci sıraya yazdığını belirtti.