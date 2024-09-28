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        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 06:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 06:09
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        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Altınova Mahallesi Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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