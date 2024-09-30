Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
İnegöl-Bursa kara yolu Ümitalan mevkisinde, E.S. idaresindeki 16 PC 787 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsü yolun kenarına çeken E.S, yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası, yolcular başka bir araçla Bursa'ya gönderildi.
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