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        Bursa'da trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:50
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        Bursa'da trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Adem F. (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu otoban kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik lambası direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülhan F. (54) yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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