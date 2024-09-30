Bursa'da trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adem F. (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu otoban kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik lambası direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülhan F. (54) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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