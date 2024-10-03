Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu

Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bingöl'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kadir Bingöl (46) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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