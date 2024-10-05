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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:49
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Bilge Paşa, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)

        Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Shemanova, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, İnneh, Merve Tanyel)

        Setler: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25

        Süre: 116 dakika (27, 31, 29, 29)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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