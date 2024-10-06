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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:33
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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K.B'yi durdurdu.

        K.K.B'nin üzerinde yapılan aramada 8,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, bu kişiyle bağlantısı olabileceği düşünülen E.T'nin evinde 3 gram Hint keneviri tohumu, C.Y'nin çantasında ise tabanca mermileri ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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