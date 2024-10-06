Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

K.K.B'nin üzerinde yapılan aramada 8,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, bu kişiyle bağlantısı olabileceği düşünülen E.T'nin evinde 3 gram Hint keneviri tohumu, C.Y'nin çantasında ise tabanca mermileri ele geçirdi.

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