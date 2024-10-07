Bursa'da düzenlenen operasyonda 22 yabancı uyruklu ile 2 zanlı yakalandı

Yabancı uyrukluları kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdıkları öne sürülen İ.H. ve T.A. gözaltına alındı.

İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan 22 yabancı uyrukludan 14'ünün ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdikleri, 6'sının Bursa'da, diğer 2 kişinin de başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

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