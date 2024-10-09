Bursa'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri otomobili çalıştıramayınca iterek götürdü

Bir iş yerinin kamera kayıtlarında, sokağa gelerek bir süre gezen, gözlerine kestirdikleri park halindeki otomobilin yanına giderek kapısını açan İlhan A. ve Gamze E'nin aracı çalıştırmayı başaramayınca iterek götürdükleri görülüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlhan A. ve Gamze E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, aracı çalan şüphelilerin İlhan A. (56) ve Gamze E. (33) olduğunu belirledi. Bu kişilerin yanı sıra otomobilin çalınmasının ardından onlara yardım ettiği belirlenen F.Ş. (37) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.