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        Bursa'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri otomobili çalıştıramayınca iterek götürdü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir aracı çalıştıramayınca iterek çalan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:19
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        Bursa'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri otomobili çalıştıramayınca iterek götürdü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir aracı çalıştıramayınca iterek çalan 2 kişi tutuklandı.

        Selimiye Mahallesi 11. Bahçe Sokağı'ndan otomobilin çalındığı ihbarı üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

        Ekipler, aracı çalan şüphelilerin İlhan A. (56) ve Gamze E. (33) olduğunu belirledi. Bu kişilerin yanı sıra otomobilin çalınmasının ardından onlara yardım ettiği belirlenen F.Ş. (37) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlhan A. ve Gamze E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir iş yerinin kamera kayıtlarında, sokağa gelerek bir süre gezen, gözlerine kestirdikleri park halindeki otomobilin yanına giderek kapısını açan İlhan A. ve Gamze E'nin aracı çalıştırmayı başaramayınca iterek götürdükleri görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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