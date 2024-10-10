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        İnegöl'de devrilen inşaat demiri yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen inşaat demiri yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:24
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        İnegöl'de devrilen inşaat demiri yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen inşaat demiri yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Hamdi B. idaresindeki 27 BHM 53 plakalı tır, Orhaniye Mahallesi Manolya Sokağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kazada, tırın dorsesinde bulunan inşaat demirleri yola saçıldı.

        Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgede bir süre aksayan trafik, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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