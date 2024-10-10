Bursa'da "Felsefi ve Dini Bağlamı İçinde Mahremiyet ve Aile" konulu söyleşi düzenlendi

Bursa'da, Prof. Dr. Kasım Küçükalp'in katılımıyla "Felsefi ve Dini Bağlamı İçinde Mahremiyet ve Aile" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri kapsamında, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal değerleri geleceğe taşımak amacıyla söyleşi programı düzenlendi.

İl Müdürü Faruk Uysal, programdaki konuşmasında, ailenin, bireylerin ruhunu besleyen, sevgiyi, saygıyı ve güveni harmanlayan hayatın en kıymetli mücevheri olduğunu belirtti.