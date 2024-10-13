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        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmangazi'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:56
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        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Osmangazi'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde A.S.'nin kullandığı 16 AUE 399 plakalı kapalı kasa kamyonet, A.B. idaresindeki 16 BCA 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü A.B. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

        A.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        - Olay anı güvenlik kamerasında

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin motosiklete çarpması ve sürücünün yere savrulması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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