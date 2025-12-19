İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.