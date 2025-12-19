Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da öğrenciler, veliler ve öğretmenler sağlıklı yaşam için yürüdü

        Mudanya İlçe Milİî Eğitim Müdürlüğünün Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde öğrenciler, veliler ve eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da öğrenciler, veliler ve öğretmenler sağlıklı yaşam için yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mudanya İlçe Milİî Eğitim Müdürlüğünün Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde öğrenciler, veliler ve eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü.

        Mütareke Meydanı'ndan başlayıp BUDO İskelesi'ne kadar süren yürüyüşe, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Şerap Keser, sınıf öğretmeni Tuğrul Çifçi, Mütareke İlkokulu öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlik boyunca aileler ve çocuklar birlikte hareket ederek sağlıklı yaşam bilincini pekiştirirken, okul-aile bağlarını güçlendiren keyifli bir ortam oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, dijital ve yenilikçi eğitim uygulamalar...
        Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, dijital ve yenilikçi eğitim uygulamalar...
        4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşüp, ağır yaralandı
        4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşüp, ağır yaralandı
        Merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı
        Merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı
        Osmanlının ilk başşehri Yenişehir'de Osmanlı dönemi yaşatılacak
        Osmanlının ilk başşehri Yenişehir'de Osmanlı dönemi yaşatılacak
        Büyükşehir'den depreme karşı hayat kalkanı
        Büyükşehir'den depreme karşı hayat kalkanı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde H.O.B.A. projesi kapsamında anlamlı yürüyüş
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde H.O.B.A. projesi kapsamında anlamlı yürüyüş