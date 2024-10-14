Bursa'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" etkinliği düzenlendi

Bursa'da Bursa Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Beyazay Derneği koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" etkinliği düzenlendi.

Tophane İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Osman Gazi, Yıldırım Bayezid ve Türk tarihine damga vuran kahramanlar, öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Projeyle, çocukların tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları hedefleniyor.

Proje kapsamında Osmangazi ilçesinde Tophane İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Proje Koordinatörü Ahmet Ali Deveci, projenin ana amacının, çocuklara, Türk tarihinde yaşamış gerçek kahramanları rol model olarak almalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Projenin aralık ayına kadar Bursa'daki tüm ilkokullarda uygulanmasını hedeflediklerini aktaran Deveci, şunları kaydetti:

"Bu projeyle ilkokul çağındaki çocuklarımıza Osmangazi, Orhangazi gibi liderleri, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Emir Sultan gibi gönül erlerini, Okçu Şüca, Hacivat, Karagöz gibi topluma mal olmuş örnek şahsiyetleri, Müzeyyen Senar, Sabiha Gökçen gibi kadın karakterleri canlandıracaklar. Hayırseverlerimizin, belediyelerimizin veya sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla anne babalara veya okullara maddi yükü olmayacak şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da öğretmenlerimizin desteğiyle ama aslında velilerimizin desteğiyle yürüyen bir proje."