Bursa'da tarlada bulunan el bombası imha edildi

Bomba imha ekibi, güvenli bir şekilde el bombasını imha etti.

Durumu bildirdiği mahalle muhtarı Fatih Gül, jandarma ekipleri ile irtibata geçti. Bursa'dan bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı.

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