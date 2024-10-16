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        Bursa'da kendiliğinden hareket eden kamyon kazaya ramak kala durduruldu

        Bursa'da el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket eden sürücüsüz kamyonun otomobile çarpmak üzereyken durdurulmasını güvenlik kameraları kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:52
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        Bursa'da kendiliğinden hareket eden kamyon kazaya ramak kala durduruldu
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        Bursa'da el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket eden sürücüsüz kamyonun otomobile çarpmak üzereyken durdurulmasını güvenlik kameraları kaydetti.

        Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 12. Çınar Sokağı'nda çalışır haldeki kamyonun sürücüsü, el frenini çekmeden araçtan indi.

        Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kamyon, koşarak araca binen sürücünün el frenini çekmesiyle park halindeki bir otomobile çarpmadan son anda durduruldu.

        Sokakta iş yeri bulunan esnaf Mehmet Aslan, AA muhabirine, kamyonun sürücüsüz hareket ettiğini görünce herkesin panik yaşadığını söyledi.

        Şoförün, kamyonu son anda durdurduğunu belirten Aslan, "Herhangi bir zarar oluşmadı. Şoför de biz de panik halindeydik. Ben de görüntülerde görünüyorum, kamyona en son müdahale, hamle yapan bendim." dedi.

        Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarında, sürücünün kamyondan indikten kısa süre sonra kamyonun hareket etmeye başladığı, çevredekilerin kamyonu tutmaya çalıştığı sırada şoförün araca binip el frenini çektiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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