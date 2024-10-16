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        Bursa Şehir Hastanesinde anne adayları gebe okulu ile doğuma hazırlanıyor

        Bursa Şehir Hastanesinde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:27
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        Bursa Şehir Hastanesinde anne adayları gebe okulu ile doğuma hazırlanıyor
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        Bursa Şehir Hastanesinde oluşturulan gebe okulunda anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyete geçirilen gebe okulu ilgi görüyor.

        Burada görev yapan kadın doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

        Eğitimlere anne adaylarının yanı sıra eşleri, anneleri ve kayınvalideleri de davet edilerek doğum sürecinde bilinçli olmaları sağlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Öye, eğitimler sayesinde gebelerde anksiyetenin azaldığına, normal doğum sıklığının ve isteğinin arttığına dikkati çekti.

        Eğitimlerin temel amacının gebelik, doğum ve lohusa dönemi hakkında gebelere bilgi sağlanması olduğunu belirten Öye, şunları kaydetti:

        "Gebe okulumuzda verdiğimiz eğitimlerle gebelerimize ilk aylardan itibaren bilgilendirme yapıyoruz. Toplam 5 parçadan oluşan ders planımız var. Gebeliğin ilk haftalarından itibaren gebelerimiz, duygusal olarak anneliğe hazırlanıyor. Fiziksel olarak da egzersiz programlarıyla doğum ve doğum sonrasına hazırlıyoruz. Bu eğitimlerimiz alanında uzman kişiler tarafından verilmekte ve ilk ağızdan bilgiler almaktadırlar. Bu eğitimlerimiz kapsamında doğum ağrıları ile baş etmede ilaç dışı yöntemler, egzersizler, yoga ve gevşeme teknikleri etkili bir şekilde kullanılmaktadır."

        Öye, gebe okulunda kadın doğum uzmanı dışında ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal hizmetler uzmanının yer aldığı bilgisini vererek, "Tüm gebelerimizi gebe okuluna davet ediyoruz. Sağlıklı bireyler, sağlıklı doğumlar için gebe okulundaki derslerimize katılmalarını istiyoruz. Çünkü normal doğumun sağlıklı gelişmesi için eğitim şart." ifadesini kullandı.

        Görevlilerden ebe Kübra Çavuş da doğum sürecini en iyi şekilde yönetmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunun için emzirme derslerimizde, yenidoğan eğitimlerimizde ya da doğum derslerimizde olabildiğince refakatçi desteğinin önünde duruyoruz. Bu gibi eğitimlerimize sırf gebelerimizi değil, yakınlarını da davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Umarım, tüm ülke genelinde yaygınlaşır"

        Gebe okulunda eğitim alan ve 3 ay önce doğum yapan Selcan Tokgöz, gebe okulunda egzersiz ve teorik eğitimlere katıldığını anlattı.

        Okulda diğer anne adaylarıyla birlikte olmanın kendisine güven verdiğini dile getiren Tokgöz, şöyle devam etti:

        "Öğrendiklerimi doğumda uygulamaya çalıştım. Üç aylık bir kızım var. Bu süreçte de ekibe her an ulaşabiliyorum ve onlardan sürekli destek alabiliyorum. Burasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Umarım, tüm ülke genelinde yaygınlaşır ve benim gibi şanslı anneler de bebeklerini kucağına alır."

        Selcan Tokgöz'ün eşi Veli Tokgöz de eğitimlerde eşini yalnız bırakmadığını belirterek, okulda öğrendikleri sayesinde bebeğiyle iletişiminin daha iyi olduğunu vurguladı.

        Gebe okuluna doktorunun yönlendirmesiyle başlayan anne adayı Zeynep Güngör, eğitimler sayesinde doğum korkusunu yendiğini anlatarak, "Benim için çok faydalı oldu. Normal doğumu düşünmeye karar verdim. Emzirme eğitiminde nasıl emzirmem gerektiği, neler yapmam gerektiğini detaylı şekilde öğrendim. Eşimle birlikte yenidoğan eğitimine katıldık. Bebeği nasıl yıkamamız, gazını nasıl çıkartmamız gerektiği ile ilgili her şeyi eşim de öğrendi. Bizim için çok faydalı oldu. Çok memnun kaldım. İyi ki gebe okulu var. Her şeyi çok güzel bir şekilde öğrendim. Kendimi daha güvenli bir şekilde hazırlamış bulundum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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