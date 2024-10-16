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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:44
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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Harmancık-Keles kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Motosikletten düşerek ağır yaralanan Dağgeçer, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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