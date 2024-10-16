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        Mudanya'da toplu taşıma aracı devrildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsü durdurup indikten sonra kendiliğinden hareket eden toplu taşıma aracı kayarak devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:01
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        Mudanya'da toplu taşıma aracı devrildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsü durdurup indikten sonra kendiliğinden hareket eden toplu taşıma aracı kayarak devrildi.

        GY2 hattında çalışan Ümit D. yönetimindeki 16 TBL 48 plakalı mikrobüsün yolcuları, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokağı'ndaki yol çalışması nedeniyle güzergah dubalarla kapatıldığı için araçtan inmek zorunda kaldı.

        Bu sırada, sürücü el frenini çekip kapanan yola bakmak için indi. Kısa süre sonra kendiliğinden hareket eden mikrobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Bariyere çarpan araç, yana devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Devrilen mikrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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