Mudanya'da toplu taşıma aracı devrildi

Bu sırada, sürücü el frenini çekip kapanan yola bakmak için indi. Kısa süre sonra kendiliğinden hareket eden mikrobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Bariyere çarpan araç, yana devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.