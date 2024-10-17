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        Bursa'da kesinleşmiş 56 yıl 6 ay 29 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'da, işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis ve para cezaları olan ve kuzeni adına kiralanan eve girerken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:22
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        Bursa'da kesinleşmiş 56 yıl 6 ay 29 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Bursa'da, işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis ve para cezaları olan ve kuzeni adına kiralanan eve girerken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekipleri, "karşılıksız çek verme" suçundan çeşitli illerde 21 aranma kaydı, kesinleşmiş 56 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası ve 2 milyon 40 bin 602 lira para cezası bulunan Y.E'yi (43) yakalamak için çalışma başlattı.

        Araştırmalarda hükümlünün, kardeşi C.E'ye (39) ait kimliği kullandığı ve amcasının oğlu adına Yıldırım ilçesinde kiralanan evde yaşadığı belirlendi.

        Sokakta bekleyen polisler, Y.E'yi eve girerken yanına yaklaşarak yakaladı.

        Hükümlü, Güven Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Y.E'nin sokakta yürümesi ve yakalanması, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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