Bursa'da kesinleşmiş 56 yıl 6 ay 29 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bursa'da, işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis ve para cezaları olan ve kuzeni adına kiralanan eve girerken yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekipleri, "karşılıksız çek verme" suçundan çeşitli illerde 21 aranma kaydı, kesinleşmiş 56 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası ve 2 milyon 40 bin 602 lira para cezası bulunan Y.E'yi (43) yakalamak için çalışma başlattı.

Araştırmalarda hükümlünün, kardeşi C.E'ye (39) ait kimliği kullandığı ve amcasının oğlu adına Yıldırım ilçesinde kiralanan evde yaşadığı belirlendi.