Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

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