Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.
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