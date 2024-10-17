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        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:10
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        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

        Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

        Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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