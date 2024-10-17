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        Bursa'da evde çıkan yangında felçli hasta ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:32 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:51
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        Bursa'da evde çıkan yangında felçli hasta ağır yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Yangında ağır yaralanan felçli hasta Muhammet Çalışkan, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Çalışkan, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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