Bursa'da evde çıkan yangında felçli hasta ağır yaralandı

Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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