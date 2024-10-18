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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:48
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir adresi takibe alarak, gerekli izinlerin ardından harekete geçti.

        Bir adrese yapılan baskında, şüpheliler A.Ç, R.G, F.C. ve E.U. yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda 678 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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