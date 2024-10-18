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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde çıkan ve bitişikteki 2 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:15
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde çıkan ve bitişikteki 2 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 ev ve ahırlarında hasar oluştu.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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