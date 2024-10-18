GÜNCELLEME - Bursa'da bir evde çıkan ve bitişikteki 2 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 ev ve ahırlarında hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

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