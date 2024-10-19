Bursa merkezli operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele daire başkanlıklarına bağlı ekipler, İsmail Hakkı Z'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti, insan ticareti, cinsel istismar, fuhşa teşvik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla Bursa'nın Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçeleri, Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Bolu'da belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Zanlılardan birkaçı, Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Aracı tarım arazisinde bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.