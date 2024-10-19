Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli operasyonda organize suç örgütü çökertildi

        Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli operasyonda organize suç örgütü çökertildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele daire başkanlıklarına bağlı ekipler, İsmail Hakkı Z'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti, insan ticareti, cinsel istismar, fuhşa teşvik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla Bursa'nın Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçeleri, Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Bolu'da belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Zanlılardan birkaçı, Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Aracı tarım arazisinde bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirilen söz konusu 3 ildeki operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Uyuşturucuya alıştırıp bağımlı olmalarını sağladıkları mağdurları "torbacı" olarak kullandıkları, fuhşa teşvik ettikleri, psikolojik baskı uygulayarak suç işlemeye yönlendirdikleri iddia edilen 8'i kadın 26 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden aralarında suç örgütünün elebaşı İsmail Hakkı Z'nin de olduğu 22'si "suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti, fuhşa teşvik" suçlarından tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Muhtarlar Günü'nü kutladı
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Muhtarlar Günü'nü kutladı
        Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz, yaşam savaşını...
        Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz, yaşam savaşını...
        Bursa'da cinayet hükümlüsü kaynana, kuyumcular çarşısında yakalandı
        Bursa'da cinayet hükümlüsü kaynana, kuyumcular çarşısında yakalandı
        Bursa'da firari hırsız, evin arka kapısından kaçarken yakalandı
        Bursa'da firari hırsız, evin arka kapısından kaçarken yakalandı
        Ağır çanta taşıyan öğrencilerde sırt ve bel ağrısı riski artıyor
        Ağır çanta taşıyan öğrencilerde sırt ve bel ağrısı riski artıyor
        Bursa'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı
        Bursa'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı