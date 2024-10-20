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        Bursa'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:48
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        Bursa'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Setbaşı Köprüsü'nde toplanan Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'deki insanlara destek amacıyla sloganlar atarak Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

        Grup, burada Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Oktay Sarı, Sinvar'ın vasiyetini okudu.

        Filistin halkının direnişinin suikastla ve katliamlarla bitirilemeyeceğini vurgulayan Sarı, "Bu temiz kanlar, katil ve hırsız güruhunu topraklarımızdan sürmek için direnişçilere Allah'ın izniyle güç verecektir. Başta şehit komutan olmak üzere diğer tüm şehitlerin kanı ve şehadete yürürken ortaya koydukları tavır, sadece Filistin'e ve ümmete değil bütün bir insanlığa meşale olacaktır. Kanının son damlasına kadar direnen önderler varken kim bu iradeyi kırabilir?" dedi.​​​​​​​

        Sinvar'ın duruşunu, izzetini, iradesini ve sebatını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

        "Karşımızda bir umutsuzluk tablosu duruyor zannetmeyin. Elbette ki acılarımız büyük ancak tüm bunların bir imtihan olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız. Esas mesele sabırla direnişe destek vermek, Gazze için tüm imkanlarımızı seferber etmek ve Yahya Sinvar başta olmak üzere tüm şehitlerin mücadelesini dünyanın gündemine sokmak ve bunu devam ettirmektir. Direnişi perçinlemenin yolu buradan geçiyor. Katilleri unutulacak ama şehitlerin kutlu yolunu sürdüren nesiller her zaman var olacak."

        Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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