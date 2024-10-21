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        Bursa'da 1140 litre etil alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:13
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        Bursa'da 1140 litre etil alkol ele geçirildi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alipaia Mahallesi"nde bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi.

        Polis, kaçak alkol imalatı yaptıkları iddiasıyla U.G. ve D.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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