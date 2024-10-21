Bursa'da 1140 litre etil alkol ele geçirildi

Polis, kaçak alkol imalatı yaptıkları iddiasıyla U.G. ve D.G'yi gözaltına aldı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alipaia Mahallesi"nde bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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