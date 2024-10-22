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        Bursa'da iş insanlarına Afrika'da yatırım fırsatları anlatıldı

        Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı Fatih Akbulut, "Türkiye ile Afrika'nın ticaret hacmi 34 milyar doları aştı. O yüzden Afrika ile iş yapmak bizim için ülkenin geleceği." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:10
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        Bursa'da iş insanlarına Afrika'da yatırım fırsatları anlatıldı
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        Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı Fatih Akbulut, "Türkiye ile Afrika'nın ticaret hacmi 34 milyar doları aştı. O yüzden Afrika ile iş yapmak bizim için ülkenin geleceği." dedi.

        Akbulut, Rumelili Yönetici İş İnsanları ve Sanayiciler Derneğinin (RUMELİSİAD) ev sahipliğinde iş insanlarına Afrika ülkelerinde yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

        11-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek AFEX 2024 Afrika İş Forumu ve Fuarı'na ilişkin bilgiler veren Akbulut, Afrika'ya ihracatını artırmak isteyen şirketleri bu etkinliğe davet etti.

        Fuar organizasyonuna Afrika'daki yatırımcıların katılacağını belirten Akbulut, etkinlik sayesinde işbirliği fırsatlarını geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

        Akbulut, İstanbul'un, Afrika kıtası için çok önemli bir şehir ve lokasyon olduğunu vurgulayarak, "Birçok uluslararası firmalarının Afrika ofisleri İstanbul'da. Çinli ve Hint şirketlerin Afrika ofisleri veya Afrika'ya bakan departmanları İstanbul'da yer alıyor. Sebebi ise İstanbul'dan Afrika'nın 67 noktasına direkt uçuş var. Afrika'nın en büyük 5 hava yolu şirketinin toplamı 67 noktaya uçmuyor." diye konuştu.

        - "Direkt uçuş hatlarıyla İstanbul Afrika'ya en bağlı şehir"

        İstanbul'un hava yolu ulaşımı anlamında dünyanın bir numaralı şehri olduğuna dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:

        "İstanbul, dünyanın 450 noktasına direkt uçuş sağlayan dünyadaki tek şehir. Yani bir numarada biz varız. Eskiden bir numarada Frankfurt vardı, biz iki numaraydık. Şu anda bir numaraya İstanbul geldi. Bu nedenle direkt uçuş hatlarıyla İstanbul Afrika'ya en bağlı şehir. Yani bir kişi Afrika ofisi açmak istiyorsa İstanbul'a açması lazım. Çünkü İstanbul Afrika'nın kalbi. Böyle diyebiliriz."

        Afrika pazarının büyüyen ve gelişen bir pazar olduğunu vurgulayan Akbulut, "Birçok Afrika ülkesinde Türkiye'nin yüzü olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar ama diğer taraftan da Türkleri ve Türk ürünlerini çok farklı bir noktaya koyuyorlar. Çünkü Türkler bugüne kadar Afrika'yı hiç sömürmedi. O yüzden değişik bir yere konuluyor Türkiye. Birçok ülkede Türkiye'ye ve Türklere karşı sevgi var." dedi.

        - "Türkiye ile Afrika'nın ticaret hacmi 34 milyar doları aştı"

        Akbulut, 2009'da Türkiye ile Afrika'nın ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Şu anda Türkiye ile Afrika'nın ticaret hacmi 34 milyar doları aştı. O yüzden Afrika ile iş yapmak bizim için ülkenin geleceği. Ürünümüz, çok spesifik ve Afrika ile iş yapılamaz bir ürün değilse o zaman Afrika, üretim yapan Türk şirketler için oldukça önemli. Afrika'da yıllık geliri 1 milyar dolar ve üzerinde olan 400 şirket, ortalama olarak küresel emsallerine göre çok daha fazla kar elde ediyor ve daha hızlı büyüyor. Aynı işi global olarak Afrika'da yapan ile yapmayan arasında fark var. Şu an Türk müteahhitlerin Afrika'da almış oldukları taahhütlerin toplam bedeli 85,4 milyar doları aştı. TAV, Tosyalı, Karadeniz Holding, Limak, Eren Holding, Yapı Merkezi gibi büyük şirketler var Afrika'da. Çok önemli ve çok büyük projeler Afrika'da. Ayrıca çok büyük yatırımlar yapıyorlar, taahhütlerinin dışında kendi yatırımları da var."

        İş insanlarına Afrika'da iş yapmanın zorluk ve avantajlarıyla ilgili bilgiler veren Akbulut, deneyimlerini aktardı.

        Etkinliğin sonunda RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, Akbulut'a plaket ve hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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